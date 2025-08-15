Kerala
എടക്കരയില് ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി; പ്രതിഷേധം
പുഷ്പചക്രം സമര്പ്പിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണം
മലപ്പുറം | എടക്കരയില് ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകര്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ബി ജെ പി പാലക്കാട് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അശോക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പ്രവർത്തകർ ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നിലെത്തി റീത്ത് വെച്ചത്.
ഗാന്ധിക്ക് പുഷ്പചക്രം സമര്പ്പിച്ചെന്നാണ് അശോക് കുമാറിൻ്റെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സും ഡി വൈ എഫ് ഐയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്ന് കോണ്ഗ്രസ്സ് പോലീസിന് പരാതി നല്കി. ഗാന്ധി പ്രതിമ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധം.
എടക്കര കോണ്ഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി ഷാഹുല് ഹമീദാണ് എടക്കര പോലീസിന് പരാതി നല്കിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Alappuzha
വയലാറില് എട്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala
എടക്കരയില് ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി; പ്രതിഷേധം
Kerala
ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വെട്ടേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു
Kerala
സ്ത്രീധന പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ടൽ തുടങ്ങി സർക്കാർ
Kerala
ശ്വേത മേനോന് അധ്യക്ഷ, കുക്കു പരമേശ്വരന് ജനറല് സെക്രട്ടറി; 'അമ്മ'യെ ഇനി വനിതകള് നയിക്കും
Kerala
കൊച്ചിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
National