Kerala
ഷാര്ജയില് അതുല്യയുടെ മരണം; പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത് എട്ടിലേക്ക് മാറ്റി
പ്രതി അതുല്യയുടെ ഭര്ത്താവ് സതീഷ് ശങ്കറിന്റെ ഇടക്കാലജാമ്യം ഇക്കാലയളവിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.
കൊല്ലം | ചവറ കോയിവിള സ്വദേശിനി അതുല്യ ഷാര്ജയില് മരിച്ച സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം എിലേക്ക് മാറ്റി.അതുല്യയുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും, ഭര്ത്താവ് സതീഷിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോയും സംബന്ധിച്ച ഫോറന്സിക് റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യത്തെത്തുടര്ന്ന് വെക്കേഷന് ജഡ്ജ് സി എം സീമയാണ് കേസ് എട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
കേസിലെ പ്രതി അതുല്യയുടെ ഭര്ത്താവ് സതീഷ് ശങ്കറിന്റെ ഇടക്കാലജാമ്യം ഇക്കാലയളവിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ദുബൈയിൽ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് പുതിയ മാർഗരേഖ
Uae
വിമാന യാത്രാ ചെലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ
Uae
രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത് മുതലാക്കി പ്രവാസികൾ
Kerala
ഓണാഘോഷത്തിനിടെ ജീവനക്കാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവം; കലക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
റോബിന് ബസ് വീണ്ടും തമിഴ്നാട് ആര്ടിഒ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
National
ഛത്തീസ്ഗഢില് പ്രളയത്തില് അണക്കെട്ട് തകര്ന്നു; നാല് പേര് മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി
Kerala