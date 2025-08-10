Kerala
അതുല്യയുടെ മരണം; ഭര്ത്താവ് സതീഷിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടാള് ജാമ്യമാണ് സതീഷിന് അനുവദിച്ചത്.
കൊല്ലം|ഷാര്ജയില് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച അതുല്യയുടെ മരണത്തില് പിടിയിലായ ഭര്ത്താവ് സതീഷിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം. കൊല്ലം സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടാള് ജാമ്യമാണ് സതീഷിന് അനുവദിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഷാര്ജയില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനം ഇറങ്ങിയ സതീഷിനെ എമിഗ്രേഷന് വിഭാഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടര്ന്ന് വലിയതുറ പോലീസിന് കൈമാറി.
കൊല്ലം തേവലക്കര സ്വദേശിനി അതുല്യ ഷാര്ജയില് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. കരുനാഗപ്പള്ളി എഎസ്പി അഞ്ജലി ഭാവനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിലവില് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഈ കേസാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.
ജൂലൈ 19നാണ് ഭര്ത്താവ് സതീഷിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ഷാര്ജയിലെ ഫ്ലാറ്റില് അതുല്യയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയില് ഭര്ത്താവ് സതീഷിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സതീഷിന്റെ മാനസിക, ശാരീരിക പീഡനമാണ് അതുല്യയുടെ ജീവനെടുത്തതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. ഭര്ത്താവ് അതുല്യയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് അടക്കം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.ഷാര്ജയില് നടത്തിയ ഫൊറന്സിക് പരിശോധനയില് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ആത്മഹത്യയെന്നായിരുന്നു നിഗമനം.