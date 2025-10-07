National
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനുനേരെ അതിക്രമശ്രമം: കുറ്റബോധമില്ല, ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ചെയ്തു; അഭിഭാഷകന് രാകേഷ് കിഷോര്
എന്ത് പ്രത്യാഘാതവും നേരിടാന് തയ്യാറെന്നുമാണ് രാകേഷ് കിഷോറിന്റെ പ്രതികരണം.
ന്യൂഡല്ഹി| സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില് കുറ്റബോധമില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകന് രാകേഷ് കിഷോര്. ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യാന് ദൈവമാണ് പ്രേരണയായത്. എന്ത് പ്രത്യാഘാതവും നേരിടാന് തയ്യാറെന്നുമാണ് രാകേഷ് കിഷോറിന്റെ പ്രതികരണം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കം നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിഭാഷകന്റെ പ്രതികരണം.
ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായിയുടെ ബെഞ്ച് ചേര്ന്ന സമയത്ത് കോടതി മുറിക്കുള്ളില് നാടകീയ രംഗങ്ങളുണ്ടായത്. അഭിഭാഷകര് കേസ് പരാമര്ശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനുനേരെ അഭിഭാഷകന് ഷൂ എറിയാന് ശ്രമിച്ചത്. സനാതന ധര്മ്മത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് സഹിക്കാന് ആകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അഭിഭാഷകന് രാകേഷ് കിഷോറിന്റെ അതിക്രമം. ഉടന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് രാകേഷ് കിഷോറിനെ തടഞ്ഞു. പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറി. കോടതി നടപടികള് തുടര്ന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
ഖജുരാഹോയിലെ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പോയി പറയൂ എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അന്ന് പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ അതിക്രമത്തിന് കാരണം. അതിക്രമ ശ്രമത്തില് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. അക്രമത്തെ അപലപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചിഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഫോണില് വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവര് സംഭവത്തില് മറുപടി പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് രംഗത്തെത്തി. വിവിധ അഭിഭാഷക സംഘടനകളും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ഓള് ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നില് അഭിഭാഷകര് പ്രതിഷേധിക്കും. സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് എസ്സിആര്ഒഎ ഉള്പ്പെടെ സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തി. കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖാര്ഗെ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എന്നിവരും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു.
എന്നാല് അഭിഭാഷകനെതിരെ കൂടൂതല് നടപടികള് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായ് നിര്ദ്ദേശിച്ചതോടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം ഇയാളെ വിട്ടയച്ചു. ഷൂവും കൈവശമുള്ള രേഖകളും തിരികെ നല്കി. അഭിഭാഷകനെ ബാര് കൗണ്സില് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാകേഷ് കിഷോറിനെതിരെ കൗണ്സില് അച്ചടക്ക നടപടികളും തുടങ്ങി.