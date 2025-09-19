Connect with us

National

മണിപ്പൂരില്‍ അസം റൈഫിള്‍സിനു നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു

മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ബിഷ്ണുപുര്‍ ജില്ലയിലെ നമ്പോല്‍ സബല്‍ ലെയ്കായി മേഖലയിലാണ് വൈകിട്ട് ആറോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

Published

Sep 19, 2025 8:03 pm |

Last Updated

Sep 19, 2025 8:03 pm

ഇംഫാല്‍ | മണിപ്പൂരില്‍ അസം റൈഫിള്‍സിനു നേരെ ആക്രമണം. ഒരു ജവാന്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ബിഷ്ണുപുര്‍ ജില്ലയിലെ നമ്പോല്‍ സബല്‍ ലെയ്കായി മേഖലയിലാണ് വൈകിട്ട് ആറോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

അസം റൈഫിള്‍സ് വാഹനത്തിനു നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. തോക്കുധാരികളായ ഒരു സംഘം വാഹനത്തിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസും പ്രദേശവാസികളും ചേര്‍ന്നാണ് പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസന സദസ്സ് പ്രഹസനവും തട്ടിപ്പും: വി ഡി സതീശന്‍

National

മണിപ്പൂരില്‍ അസം റൈഫിള്‍സിനു നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു

Kerala

കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്റ്റേഷന്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ നിന്നും ഉടന്‍ നീക്കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക്

Kerala

സൈബര്‍ ആക്രമണം കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ജീര്‍ണതക്ക് തെളിവ്: എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Idukki

നിയന്ത്രണംവിട്ട ആംബുലന്‍സ് കാറില്‍ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു; നഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം