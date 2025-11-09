Connect with us

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഘട്ടം 25നകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

ഇതുവരെ ഏകദേശം 64,45,755 പേര്‍ക്ക് (23.14%) എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

Published

Nov 09, 2025 9:37 pm |

Last Updated

Nov 09, 2025 9:37 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണ( എസ് ഐ ആര്‍)ത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം 25നുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഡോ.രത്തന്‍ യു കേല്‍ക്കര്‍. ആദ്യഘട്ടമായ എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം 25നുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണത്തില്‍ ആറാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയും നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടായി. 25നുള്ളില്‍ എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം ബിഎല്‍ഒമാര്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കnക്ടര്‍മാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇതുവരെ ഏകദേശം 64,45,755 പേര്‍ക്ക് (23.14%) എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മികവുകള്‍ക്ക് വേദിയൊരുക്കി 'നോട്ടെക് 2025' നവംബര്‍ 14-ന് ജിദ്ദയില്‍; മുന്നോടിയായി 'ടീച്ച് ലൂം' അധ്യാപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

'കായ്ഫലമുള്ള മരമാണ്' ;മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തിയ നേതാവിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഘട്ടം 25നകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

International

പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ റഷ്യന്‍ ചരക്ക് ട്രെയിന്‍ ഇറാനില്‍

Saudi Arabia

തീവ്രവാദ കുറ്റകൃത്യം; സഊദിയില്‍ രണ്ട് പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

Saudi Arabia

അറ്റകുറ്റപ്പണി; ത്വാഇഫിലെ അല്‍-ഹാദ റോഡ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും

Ongoing News

ഗസ്സ മുനമ്പിലെ ഫലസ്തീന്‍ ജനതക്ക് സഹായ ഹസ്തം; സഊദിയുടെ 72-ാമത് ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം ഈജിപ്തിലെത്തി