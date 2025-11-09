Connect with us

Kerala

'കായ്ഫലമുള്ള മരമാണ്' ;മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തിയ നേതാവിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

ഗണേഷ് കുമാറിനെ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഗണേഷ് കുമാര്‍ കായ് ഫലമുള്ള മരമാണെന്നും അസീസ്

Published

Nov 09, 2025 10:06 pm |

Last Updated

Nov 09, 2025 10:08 pm

കൊല്ലം |  ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തലച്ചിറ അബ്ദുള്‍ അസീസിനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കിയത്. തലച്ചിറയില്‍ നടന്ന റോഡ് ഉദ്ഘാടന വേദിയില്‍വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഗണേഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തിയത്.

ഗണേഷ് കുമാറിനെ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഗണേഷ് കുമാര്‍ കായ് ഫലമുള്ള മരമാണെന്നും അസീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന മച്ചി മരങ്ങളെ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ഡിസിസി അസീസിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിവാതിലില്‍ നില്‍ക്കെ എല്‍ഡിഎഫ് മന്ത്രിക്ക് വോട്ട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ പ്രസംഗം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മികവുകള്‍ക്ക് വേദിയൊരുക്കി 'നോട്ടെക് 2025' നവംബര്‍ 14-ന് ജിദ്ദയില്‍; മുന്നോടിയായി 'ടീച്ച് ലൂം' അധ്യാപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

'കായ്ഫലമുള്ള മരമാണ്' ;മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തിയ നേതാവിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഘട്ടം 25നകം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

International

പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ റഷ്യന്‍ ചരക്ക് ട്രെയിന്‍ ഇറാനില്‍

Saudi Arabia

തീവ്രവാദ കുറ്റകൃത്യം; സഊദിയില്‍ രണ്ട് പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

Saudi Arabia

അറ്റകുറ്റപ്പണി; ത്വാഇഫിലെ അല്‍-ഹാദ റോഡ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും

Ongoing News

ഗസ്സ മുനമ്പിലെ ഫലസ്തീന്‍ ജനതക്ക് സഹായ ഹസ്തം; സഊദിയുടെ 72-ാമത് ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം ഈജിപ്തിലെത്തി