ആര്യനാട് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് മെമ്പര് ജീവനൊടുക്കി
ആര്യനാട് - കോട്ടയ്ക്കകം വാര്ഡ് മെമ്പര് ശ്രീജയാണ് മരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് മെമ്പര് ജീവനൊടുക്കി. ആര്യനാട് – കോട്ടയ്ക്കകം വാര്ഡ് മെമ്പര് ശ്രീജയാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ വീട്ടില് വെച്ച് ആസിഡ് കുടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട വീട്ടുകാര് ഉടന് ആര്യനാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശ്രീജ മുമ്പും ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരങ്ങള്. മൃതദേഹം ആര്യനാട് ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
