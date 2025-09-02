National
ബെംഗളുരുവില് കോളജില് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ തര്ക്കം; മലയാളി വിദ്യാര്ഥിക്കും സുഹൃത്തിനും കുത്തേറ്റു
ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരേയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ബെംഗളുരു | ബെംഗളുരുവില് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ കോളജിലുണ്ടായ തര്ക്കത്തില് മലയാളി വിദ്യാര്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റു. സോളദേവനഹള്ളി ആചാര്യ കോളജിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്ഥി ആദിത്യക്കാണ് കുത്തേറ്റത്.
ആക്രമണത്തില് ആദിത്യയുടെ സുഹൃത്ത് സാബിത്തിനും പരുക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരേയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.സംഭവത്തില് നാലുപേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
National
ബെംഗളുരുവില് കോളജില് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ തര്ക്കം; മലയാളി വിദ്യാര്ഥിക്കും സുഹൃത്തിനും കുത്തേറ്റു
Kerala
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Ongoing News
ഐ എസ് എല് സുഗമമായി നടത്താന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം: എ ഐ എഫ് എഫിന് നിര്ദേശം നല്കി സുപ്രീം കോടതി
Kerala
ഡല്ഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ജയില്വാസവും വിചാരണയും വൈകുന്നത് ജാമ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ലെന്ന് കോടതി
Kerala
കൈക്കൂലി: ഗ്രേഡ് എസ് ഐ വിജിലന്സ് പിടിയില്
Kerala