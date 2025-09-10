Connect with us

Kerala

വീണ്ടും കേസ്: ജാമ്യവ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ച് യൂട്യൂബര്‍ ഷാജന്‍ സ്‌കറിയ

കേസ് കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിൽ

Published

Sep 10, 2025 7:24 pm |

Last Updated

Sep 10, 2025 7:42 pm

തിരുവനന്തപുരം | വിവിധ കോടതികളുടെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ച് യൂട്യൂബര്‍ ഷാജന്‍ സ്‌കറിയ. മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ പ്രതിയാകാന്‍ പാടില്ലെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച്  കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകയുടെ പരാതിയില്‍ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന കൊച്ചിയിലെ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിലാണ് ഷാജൻ സ്കറിയക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സന്‍ഹിത 79, 75 (3), 3 (5) എന്നീ വകുപ്പുകളും ഐടി ആക്ട് 67 വകുപ്പുകളും ഷാജന്‍ സ്‌കറിയക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേയും സമാന പരാതിയിൽ സൈബര്‍ പോലീസ് ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയെ വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിരുന്നു. യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹില്‍ പാലസ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. മാഹി സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു കേസ്.

കളവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ ആരോപണങ്ങള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ മോശം സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ചെന്നും തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. വീഡിയോ സമൂഹത്തിലും ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പോലീസിന്റെ സദ്‌പേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കിയ നടപടിയില്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകും :റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍

Kerala

പിക്കപ്പ് വാന്‍ ബൈക്കില്‍ ഇടിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ മരിച്ചു

International

അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുമായി ഇറാൻ സഹകരണം പുനഃരാരംഭിച്ചു

Ongoing News

ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും

Kerala

നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്

National

റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ പുതിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്

International

ഇസ്റാഈലിൻ്റെത് ഹീനമായ ആക്രമണം; ഖത്വറിന് ഐക്യദാർഢ്യം ആവർത്തിച്ച് സഊദി അറേബ്യ