Connect with us

Kerala

അനയയുടെ മരണം; തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരത്തിനൊപ്പം വൈറല്‍ ന്യൂമോണിയയും കുട്ടിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്

Published

Oct 18, 2025 7:58 am |

Last Updated

Oct 18, 2025 7:58 am

കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരിയിലെ ഒമ്പതു വയസുകാരി അനയക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന പരിശോധന ഫലത്തില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ആയി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഇറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍.

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരത്തിനൊപ്പം വൈറല്‍ ന്യൂമോണിയയും കുട്ടിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അനയയുടെ മരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ചല്ലെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇതിനുപിന്നാലെ മൈക്രോ ബയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന ഫലവും ഫോറെന്‍സിക് ഫലവും തമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യം സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ തന്നെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുട്ടിയെ ആദ്യം ചികിത്സിച്ച താമരശ്ശേരി താലൂക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടറെ വെട്ടിയതോടെ സംഭവം ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെയും ചാണ്ടി ഉമ്മനേയും ഒഴിവാക്കിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ

Kerala

എന്‍എം വിജയന്റെ മരണം; ഐസി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്ത് വിജിലന്‍സ്

International

പിഎന്‍ബി വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുഖ്യപ്രതി മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ ബെല്‍ജിയം കോടതി അനുമതി

International

ഇന്ത്യ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ട്രംപ്

Kerala

അനയയുടെ മരണം; തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

Kerala

പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യ കവര്‍ച്ചക്കായി തീകൊളുത്തിയ സ്ത്രീ മരിച്ചു

Kerala

മഴ ശക്തം; ഇടുക്കിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം