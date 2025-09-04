Connect with us

Kerala

വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലാണ് കുട്ടി.

Published

Sep 04, 2025 10:50 am |

Last Updated

Sep 04, 2025 10:50 am

കോഴിക്കോട്  | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരനാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലാണ് കുട്ടി.

കോഴിക്കോട് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മലപ്പുറം കണ്ണമംഗലം ചേറൂര്‍ കാപ്പില്‍ കണ്ണേത്ത് റംലയും (52) കഴിഞ്ഞ മാസം 15ന് താമരശ്ശേരി ആനപ്പാറ പൊയില്‍ സനൂപിന്റെ മകള്‍ അനയയും രോഗംബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അനയയുടെ സഹോദരങ്ങള്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി; സെപ്തംബര്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ നെടുങ്കണ്ടത്ത്

Kerala

വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

National

ബെംഗളുരുവില്‍ 21 കോടിയുടെ ലഹരിയുമായി മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് സംഘം പിടിയില്‍

National

ടി ടി വി ദിനകരന്‍ എന്‍ ഡി എ വിട്ടു

Kerala

റെയില്‍വെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച സംഭവം; യുവാവിനായി അന്വേഷണം

National

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം; സിപിഐ പ്രതിഷേധം ഇന്ന്

Kerala

ഓണം സ്‌പെഷല്‍ ഡ്രൈവ്; കൊച്ചിയില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ലഹരിക്കേസുകളില്‍ പിടിയിലായത് ആറ് പേര്‍