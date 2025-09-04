Kerala
വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ് കുട്ടി.
കോഴിക്കോട് | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരനാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ് കുട്ടി.
കോഴിക്കോട് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് മലപ്പുറം കണ്ണമംഗലം ചേറൂര് കാപ്പില് കണ്ണേത്ത് റംലയും (52) കഴിഞ്ഞ മാസം 15ന് താമരശ്ശേരി ആനപ്പാറ പൊയില് സനൂപിന്റെ മകള് അനയയും രോഗംബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അനയയുടെ സഹോദരങ്ങള് ചികിത്സയിലാണ്.
