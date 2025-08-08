Kerala
അല്മൗലിദുല് അക്ബര്: പ്രാസ്ഥാനിക സംഗമം ഞായറാഴ്ച
വിവിധ മൗലിദുകളുടെ പാരായണം, പ്രഭാഷണങ്ങള്, പ്രകീര്ത്തന മജ്ലിസുകള്, തിരുശേശിപ്പുകളുടെ ദര്ശനവും ബറക്കത്തെടുക്കലും തുടങ്ങിയവായാണ് അല്മൗലിദുല് അക്ബറിലെ പരിപാടികൾ
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ കേരള മുസ്്ലിം ജമാഅത്ത്, എസ് വൈ എസ്, എസ് ജെ എം, എസ് എം എ, എസ് എസ് എഫ് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സര്ക്കിള്, സോണ്, ജില്ലാ ഭാരവാഹികള് യോഗത്തില് സംഗമിക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സംഗമത്തില് മര്കസ് ഡയറക്ടര് സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്്ലിയാര് ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കും. എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല് ഹകീം അസ്ഹരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും.
സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് അസ്സഖാഫി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അഹ്ദല് മുത്തനൂര്, സി പി ഉബൈദുല്ലാഹ് സഖാഫി, മജീദ് കക്കാട്, അഡ്വ. തന്വീര് ഉമര് സംസാരിക്കും.
