Kerala

എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയില്‍ ഈ മാസം 29 ന് കോടതി വിധി പറയും

അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയില്‍ ഹരജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

കണ്ണൂര്‍| എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിലെ തുടരന്വേഷണത്തില്‍ കോടതി ഈ മാസം 29ന് വിധി പറയും. നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നല്‍കിയ ഹരജിയിലാണ് വിധി പറയുക.
അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയില്‍ ഹരജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. രണ്ട് തവണ കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 29ന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂര്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ ഹരജി നല്‍കിയത്. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലല്ല, സെഷന്‍സ് കോടതിയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.

