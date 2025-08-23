Kerala
എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയില് ഈ മാസം 29 ന് കോടതി വിധി പറയും
അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീന് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയില് ഹരജി സമര്പ്പിച്ചത്.
കണ്ണൂര്| എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണത്തിലെ തുടരന്വേഷണത്തില് കോടതി ഈ മാസം 29ന് വിധി പറയും. നവീന് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നല്കിയ ഹരജിയിലാണ് വിധി പറയുക.
അന്വേഷണത്തിലെ 13 പിഴവുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീന് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ കോടതിയില് ഹരജി സമര്പ്പിച്ചത്. രണ്ട് തവണ കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 29ന് ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂര് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് നവീന് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ ഹരജി നല്കിയത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലല്ല, സെഷന്സ് കോടതിയിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Saudi Arabia
മലപ്പുറം ഊരകം സ്വദേശി മക്കയിൽ നിര്യാതനായി
Kerala
എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയില് ഈ മാസം 29 ന് കോടതി വിധി പറയും
Kerala
രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും ഇല്ല; ഷാഫി പറമ്പില്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പാര്ട്ടിയ്ക്ക് ഒരു പരാതിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല; ദീപ ദാസ് മുന്ഷി
National
ധര്മ്മസ്ഥല കേസ്; വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയ മുന് ശുചീകരണ തൊഴിലാളി അറസ്റ്റില്
Kerala
രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഡോ. സി ജി രാമചന്ദ്രന് നായര് അന്തരിച്ചു
Kerala