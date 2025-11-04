Connect with us

Kerala

വൈക്കത്ത് ട്രാവലറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം;വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇർഫാൻ കോളജിലേക്കു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം

Published

Nov 04, 2025 11:43 am |

Last Updated

Nov 04, 2025 11:43 am

വൈക്കം|വൈക്കത്ത് ട്രാവലറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പൂത്തോട്ട സ്വാമി ശാശ്വതികാന്ദ കോളജിലെ ബി എസ് സി സൈബർ ഫോറൻസിക് വിദ്യാർഥി എൻ.മുഹമ്മദ് ഇർഫാനാണ് (19) മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.15നാണ് അപകടം.

ഇർഫാൻ കോളജിലേക്കു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ട്രാവലർ വൈക്കത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. വൈക്കം പോലീസ് മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

