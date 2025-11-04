Kerala
വൈക്കത്ത് ട്രാവലറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം;വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഇർഫാൻ കോളജിലേക്കു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം
വൈക്കം|വൈക്കത്ത് ട്രാവലറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പൂത്തോട്ട സ്വാമി ശാശ്വതികാന്ദ കോളജിലെ ബി എസ് സി സൈബർ ഫോറൻസിക് വിദ്യാർഥി എൻ.മുഹമ്മദ് ഇർഫാനാണ് (19) മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.15നാണ് അപകടം.
ഇർഫാൻ കോളജിലേക്കു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ട്രാവലർ വൈക്കത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. വൈക്കം പോലീസ് മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
അഡിപെകിന് അബൂദബിയിൽ തുടക്കം; എ ഐ സംയോജനത്തിന് ഊന്നൽ
Kerala
കണ്ണൂരില് മുന് സഹകരണ ബേങ്ക് ജീവനക്കാരനെ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.
Uae
ദുബൈ എയർപോർട്ടിൽ എമിറേറ്റ്സ് 200 മുഖം തിരിച്ചറിയൽ കാമറ സ്ഥാപിച്ചു
Kerala
പാലക്കാട് ഒമ്പത് വയസുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം; ഡോക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ പോലീസില് പരാതി നല്കി കുടുംബം
International
ന്യൂയോര്ക്ക് സിറ്റി മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യന് വംശജനായ സൊഹ്റാന് മംദാനി മുന്നില്
National
കന്നഡ സീരിയല് നടിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച മലയാളി യുവാവ് അറസ്റ്റില്
Kerala