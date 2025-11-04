Kerala
ആശ വര്ക്കര്മാരുടെ ഓണറേറിയം വര്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി
നവംബര് ഒന്ന് മുതല് ആശപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് 8000 രൂപ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.
തിരുവനന്തപുരം|ആശപ്രവര്ത്തകരുടെ ഓണറേറിയം വര്ധിപ്പിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി. നവംബര് ഒന്ന് മുതല് 8000 രൂപ ആക്കിയാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഈ മാസം മുതല് 8000 രൂപ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. 1000 രൂപയുടെ വര്ധനവാണ് സര്ക്കാര് വരുത്തിയത്. 26,125 ആശമാര്ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പ്രതിവര്ഷം 250 കോടി രൂപ ഇതിനായി ചെലവാകും. ഇതേവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക മുഴുവന് നല്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഓണറേറിയം വര്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആശാ വര്ക്കര്മാര് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില് രാപ്പകല് സമരത്തിലായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ 266 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന രാപ്പകല് സമരം ആശമാര് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഓണറേറിയം 21000 രൂപയായി വര്ധിപ്പിക്കുകയും വിരമിക്കല് ആനുകൂല്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ പ്രാദേശിക തലങ്ങളില് സമരം തുടരാനാണ് ആശമാരുടെ തീരുമാനം. സമരം ഒരു വര്ഷം തികയുന്ന 2026 ഫെബ്രുവരി 10 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും.