കണ്ണൂര് പുതിയങ്ങാടിയില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില് നിന്ന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം; മരണം മൂന്നായി
ഒരാള് ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് പുതിയങ്ങാടിയില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില് നിന്ന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് മരണം മൂന്നായി. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂടിയാണ് മരിച്ചത്. ഒഡീഷ ബിഷന്തപൂര് സ്വദേശി ശിബ ബെഹ്റ (34) ആണ് മരിച്ചത്.
ഒരാള് ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്. തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാന്ഡിലെ സമീപത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലാണ് തീപടര്ന്നത്. തിപിടിത്തത്തില് 50 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് വിലയിരുത്തല്.
