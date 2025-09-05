Connect with us

Kerala

ചങ്ങാടത്തിന്റെ കയര്‍ പൊട്ടി അപകടം; ഒഴുകിപ്പോയവരെ രക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍

Sep 05, 2025 6:53 pm |

Sep 05, 2025 6:53 pm

നിലമ്പൂര്‍ | നിലമ്പൂരില്‍ ആദിവാസികള്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു. പുഴ കടക്കുന്നതിനിടെ ചങ്ങാടത്തിന്റെ കയര്‍ പൊട്ടിയാണ് അപകടം. പുന്നപ്പുഴ കടക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

വഴിക്കടവ് പുഞ്ചക്കൊല്ലി അളക്കല്‍ നഗറുകളിലെ കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് പുഴയില്‍ വീണത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ 25 മീറ്റര്‍ ദൂരം ഒഴുകിപ്പോയി.

സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്.

