Connect with us

Kerala

മുലപ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു

ഊന്നുകല്‍ തൃക്കുന്നപുരം സതീഭവനത്തില്‍ സാജന്‍ - സോഫി ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ സായി ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Nov 01, 2025 8:35 pm |

Last Updated

Nov 01, 2025 8:35 pm

പത്തനംതിട്ട| മുലപ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു. ഊന്നുകല്‍ തൃക്കുന്നപുരം സതീഭവനത്തില്‍ സാജന്‍ – സോഫി ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ സായി ആണ് മരിച്ചത്.

പാല് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആദ്യം നല്ലാനിക്കുന്ന് പി എച്ച് സി യില്‍ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തിനായി മ്യതദേഹം കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; വ്യവസായി മുഹമ്മദ് ഷര്‍ഷാദ് റിമാന്‍ഡില്‍

Aksharam Education

കൊതുക് നിസ്സാരക്കാരനല്ല

Kerala

മുലപ്പാല്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു

National

അജ്മീർ മുഈനിയ്യ: പത്താം വാർഷികം; ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻ്റ് മുഫ്തി മുഖ്യാതിഥിയാകും

Kerala

അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നാം മുക്തരായിട്ടുള്ളൂ, ദാരിദ്ര്യം ഇനിയും ബാക്കിയാണ്: നടൻ മമ്മൂട്ടി

Kerala

കൊച്ചു കേരളം ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ കേരളമായി: മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

Kerala

അതിദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത നാടായി കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി