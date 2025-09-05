Connect with us

International

'ഇരുണ്ട ദുരൂഹ' ചൈനയുടെ പക്ഷത്തെത്തി; ഇന്ത്യക്കും റഷ്യക്കും പരിഹാസവുമായി ട്രംപ്

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും സമൃദ്ധി ആശംസിച്ചും ട്രംപ് പരിഹാസം ചൊരിഞ്ഞു.

Sep 05, 2025 4:40 pm |

Sep 05, 2025 4:40 pm

വാഷിങ്ടണ്‍ | ഇന്ത്യക്കും റഷ്യക്കും പരിഹാസവുമായി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ‘ഇരുണ്ട ദുരൂഹ’ ചൈനയുടെ പക്ഷത്തെത്തിയതായി ട്രംപ് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു.

നരേന്ദ്ര മോദി, വ്‌ളാദിമിര്‍ പുടിന്‍, ഷി ജിന്‍പിങ് എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ്.

