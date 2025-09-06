Kerala
കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്
മുന്വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കൊല്ലം| കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പുത്തൂരില് യുവാവിനെ കുത്തികൊന്നു. കുഴക്കാട് സ്വദേശി ശ്യം സുന്ദറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് പ്രതി ധനേഷിനെ പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
രാത്രി 12 മണിയോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത്. മുന്വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
പാക് റെയില്വേ നവീകരണ പദ്ധതിയില് നിന്ന് ചൈന പിന്മാറി
National
ഡല്ഹിയില് അജ്ഞാതന്റെ വെടിയേറ്റ് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു
Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന 45 കാരന് മരിച്ചു
Kerala
വി ഡി സതീശന്റെ നിലപാട് തള്ളി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നിയമസഭയില് എത്തിക്കാന് നീക്കം
National
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണ പ്രകാരം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കും; കേന്ദ്രത്തിന് ഉറപ്പ് നല്കി പ്രധാന കമ്പനികള്
Kerala
പാലക്കാട് പുതുനഗരത്തെ വീട്ടിലെ പൊട്ടിത്തെറി; ഷെരീഫ് അപകട നില തരണം ചെയ്തു, മൊഴിയെടുക്കും
Kerala