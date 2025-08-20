Kerala
പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയില് യുവാവിനെ വീട്ടില് കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി പിടിയില്
മുന് വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
പാലക്കാട്| പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയില് യുവാവിനെ വീട്ടില് കയറി വെട്ടിക്കൊന്നു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ കരംപ്പൊറ്റ സ്വദേശി സന്തോഷാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് പ്രതി മൂങ്കില്മട സ്വദേശി ആറുച്ചാമിയെ പോലീസ് പിടികൂടി.
ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. കൊലപാതകത്തിനുശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ അര്ധരാത്രിയോടെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. മുന് വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
