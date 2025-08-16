Kerala
നിലമ്പൂരിൽ യുവ ദമ്പതികൾ വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ
കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം
മലപ്പുറം | നിലമ്പൂരിൽ യുവ ദമ്പതികളെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നിലമ്പൂര് മണലോടിയിൽ താമസിക്കുന്ന രാജേഷ് (23), ഭാര്യ അമൃത (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജേഷിനെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അമൃത വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.
കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പോലീസെത്തി തുടര്നടപടികളാരംഭിച്ചു. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും.
(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് ‘ദിശ’ ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക: 1056, 04712552056)
