തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടര്പട്ടികയില് പേരു ചേര്ക്കാം; ഇന്ന് മുതല് അവസരം
അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര് 14 ആണ്.
തിരുവനന്തപുരം|തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടര്പട്ടിക പുതുക്കാനും പേരു ചേര്ക്കാനും ഇന്ന് മുതല് അവസരം. 2025 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുന്പോ 18 വയസ് തികഞ്ഞവര്ക്ക് വോട്ടര്പട്ടികയില് പേരു ചേര്ക്കാം. ഇതിന്റെ അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര് 14 ആണ്. അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടിക ഒക്ടോബര് 25ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കരട് വോട്ടര്പട്ടികയില് 2,83,12,458 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 1,33,52,947 പുരുഷന്മാരും 1,49,59,235 സ്ത്രീകളും 276 ട്രാന്സ്ജെന്ഡറും പുറമെ 2087 പ്രവാസി വോട്ടര്മാരുമാണ് വോട്ടര്പട്ടികയിലുള്ളത്.
കരട് വോട്ടര്പട്ടിക എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ sec.kerala.gov.in വെബ് സൈറ്റിലും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഉള്ക്കുറിപ്പുകള് തിരുത്തുന്നതിനും സ്ഥാനമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം. വോട്ടര്പട്ടികയില് പുതുതായി പേരു ചേര്ക്കുന്നതിനും (ഫാറം 4), ഉള്ക്കുറിപ്പുകള് തിരുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 6), സ്ഥാനമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 7) സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ sec.kerala.gov.in വെബ് സൈറ്റില് ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോള് ഹിയറിംഗിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര് ജനറേറ്റഡ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കും. നോട്ടീസില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതിയില് ആവശ്യമായ രേഖകള് സഹിതം ഹിയറിംഗിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം.
വോട്ടര്പട്ടികയില് പേര് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങള് (ഫാറം 5) ഓണ്ലൈനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത്, അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടില് അപേക്ഷകനും ആ വാര്ഡിലെ ഒരു വോട്ടറും ഒപ്പിട്ട് നേരിട്ടോ തപാലിലൂടെയോ ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കണം .ഓണ്ലൈന് മുഖേന അല്ലാതെയും നിര്ദ്ദിഷ്ട ഫാറത്തില് ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര്ക്ക് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.