Kerala

കണ്ണൂരിലെ ഉരുവച്ചാലില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീക്കൊളുത്തി

യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. കുട്ടാവ് സ്വദേശി അജീഷാണ് ആക്രമിച്ചത്. അജീഷിനും പൊള്ളലേറ്റു.

Aug 20, 2025 4:39 pm

Aug 20, 2025 4:39 pm

കണ്ണൂര്‍ | കണ്ണൂരില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീക്കൊളുത്തി. ഉരുവച്ചാലിലാണ് സംഭവം.

യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.

കുട്ടാവ് സ്വദേശി അജീഷാണ് ആക്രമിച്ചത്. അജീഷിനും പൊള്ളലേറ്റു.

