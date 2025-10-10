Kerala
വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു
കീഴ്വായ്പൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പുളിമല രാമന്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ ലതാ കുമാരി (60)ക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്.
മല്ലപ്പള്ളി | വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. കീഴ്വായ്പൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പുളിമല രാമന്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ ലതാ കുമാരി (60)ക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.15 യോടെയാണ് ഇവരുടെ വീടിന് തീപിടിച്ചത്.
തിരുവല്ലയില് നിന്ന് അഗ്നിശമന സേന എത്തിയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേ തുടര്ന്ന് വീട്ടിലെ വാട്ടര് ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ അണക്കുകയായിരുന്നു.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കീഴ്വായ്പൂര് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
From the print
റെയില്വേയുടെ രാജസ്ഥാന്- ഗുജറാത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിന് നവംബര് 25ന്
From the print
ക്യാന്സര് മരുന്ന് മാറിനല്കിയിട്ടില്ല; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആര് സി സി
From the print
സിറാജ് ക്യാമ്പയിന് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്
Kerala
വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു
Kerala
പ്രൊഫഷനല് വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രോഫ്സമ്മിറ്റിന് കോട്ടക്കലില് ഇന്ന് തുടക്കം
Education
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് പൂര്ത്തീകരിച്ച വിദ്യാര്ഥികള് പുറത്തിറങ്ങി
International