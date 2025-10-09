National
വിജയപുര ബേങ്ക് കവര്ച്ച: നാലുപേര് പിടിയില്
മോഷണം പോയ 20 കിലോ സ്വര്ണത്തില് 9.01 കിലോ കണ്ടെടുത്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുകോടി രൂപയില് 86.31 ലക്ഷവും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയിലെ വിജയപുര ബേങ്ക് കവര്ച്ചാ കേസില് നാലുപേര് പിടിയില്. രാകേഷ് കുമാര് സഹാനി, രാജ്കുമാര് രാംലാല് പാസ്വാന്, രക്ഷക് കുമാര് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായവരില് മൂന്നുപേര്. മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്ന് പിടിയിലായ മുഖ്യപ്രതിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ചാഡ്ചണയിലെ എസ് ബി ഐ ശാഖയില് സെപ്തംബര് 16നാണ് വന് കവര്ച്ച നടന്നത്.
