പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് പെണ്കുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ പെട്രോള് ബോംബെറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് രണ്ട് യുവാക്കള് പിടിയില്
പാലക്കാട് | പ്രണയം നിരസിച്ചതിന്റെ പേരില് പെണ്കുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ പെട്രോള് ബോംബ് എറിഞ്ഞ സംഭവത്തില് യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. കുത്തന്നൂര് സ്വദേശികളായ അഖില്, സുഹൃത്ത് രാഹുല് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പാലക്കാട് കുത്തന്നൂരില് ശനിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് യുവാക്കള് പെട്രോള് ബോംബ് എറിഞ്ഞത്.
പെണ്കുട്ടി പ്രണയം നിരസിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ കുഴല്മന്ദം പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പെണ്കുട്ടി പ്രണയം നിരസിച്ചതാണ് അഖിലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് പെട്രോള് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാന് പ്രതികള് പഠിച്ചത്. പെട്രോള് ബോംബ് കത്താത്തതിനാല് വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. പ്രതികള് സംഭവസമയത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കുഴല്മന്ദം പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.