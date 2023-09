ഇംഫാല്‍ | സംഘര്‍ഷ മേഖലയായ മണിപ്പുരില്‍ കാണാതായ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മെയ്തി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 17 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയും 20 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.സംഭവത്തില്‍ വന്‍ ജനരോഷം ഉയരുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളായ ഇരുവരേയും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.

ഇവര്‍ ആയുധധാരികള്‍ക്കൊപ്പം ഭയന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഒരാളുടെ തല അറുത്ത് മാറ്റിയ നിലയിലാണ്. ഹിജാം ലിന്തോയിംഗമ്പി, ഫിജാം ഹേംജിത്ത് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

വിദ്യാര്‍ഥികല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മണിപ്പുര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നിഗമനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറാനിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

case of two missing students handed over to CBI but now it's a clear murder case.

Hope NIA and Manipur police will take concrete action to give justice for the inhuman crime on two innocent lives.

