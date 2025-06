വാഷിങ്ടണ്‍ | കുട്ടി ക്രിക്കറ്റില്‍ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്‍. ടി20യില്‍ 10,500 റണ്‍സും 170-ലധികം വിക്കറ്റുകളും അഞ്ചിലധികം ശതകങ്ങളും നേടുന്ന ആദ്യ താരമായിരിക്കുകയാണ് ആസ്‌ത്രേലിയയുടെ കിടയറ്റ ഈ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍. ക്രിക്കറ്റില്‍ പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കുന്ന മാക്‌സ്‌വെല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേജര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ച്വറി കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് താരം ഉജ്ജ്വല നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടി20യില്‍ മാക്‌സ്‌വെല്‍ നേടുന്ന എട്ടാമത്തെ ശതകമാണിത്.

മേജര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ ഫ്രീഡം ടീമിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു മാക്‌സ്‌വെലിന്റെ കിടിലന്‍ പ്രകടനം. ലോസ് ആഞ്ചലസ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 49 പന്തില്‍ നിന്ന് 106 റണ്‍സാണ് താരം സ്വന്തം പേരില്‍ കുറിച്ചത്. 13 സിക്സും രണ്ട് ഫോറും ഈ ഇന്നിങ്‌സിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 10,500-ലധികം റണ്‍സും 178 വിക്കറ്റുകളും എട്ട് സെഞ്ച്വറികളും മാക്‌സ്‌വെല്ലിനുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണ് മാക്സ്വെല്‍.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് താരം കീരണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്, പാക് താരം ഷൊയ്ബ് മാലിക് എന്നിവര്‍ 10,000 റണ്‍സും 150 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിന്‍ഡീസ് സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ് ഗെയ്‌ലാണ് ടി20 സെഞ്ച്വറികളില്‍ ഒന്നാമന്‍-22. പാക് താരം ബാബര്‍ അസമിന് 11 ഉം വിരാട് കോലിക്ക് ഒമ്പതും സെഞ്ച്വറികളുണ്ട്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍, ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച്, രോഹിത് ശര്‍മ, ജോസ് ബട്‌ലര്‍, മൈക്കേല്‍ ക്ലിഞ്ചര്‍ എന്നിവര്‍ എട്ട് ടി20 സെഞ്ച്വറികള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

