Kerala
ആയൂരിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ലോറിയിടിച്ച് രണ്ട് മരണം; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദമ്പതികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു
കൊല്ലം | ആയൂരിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിച്ച് രണ്ട് മരണം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സുൽഫിക്കർ, യാത്രക്കാരി രതി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ രതിയുടെ ഭർത്താവ് സുനിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആയൂർ അകമൺ ജംഗ്ഷനിൽ രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദമ്പതികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ലോറി ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകടകാരണം എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആയൂർ ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സുൽഫിക്കർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചത് തന്നെ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കിടെയാണ് രതി മരിച്ചത്.
ചടയമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
