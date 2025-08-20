National
ഹിമാചല് പ്രദേശില് തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങള്
പുലര്ച്ചെ 3. 27 നാണ് റിക്ടര് സ്കെയിലില് 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഷിംല | ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ ചമ്പയില് ഭൂചലനങ്ങള് അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലര്ച്ചെ 3. 27 നാണ് റിക്ടര് സ്കെയിലില് 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരു മണിക്കൂറിനും ശേഷം 4.39 ഓടെ വീണ്ടും ഭൂചലനം ഉണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനം റിക്ടര് സ്കെയിലില് 4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്.
ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം 20 കിലോമീറ്ററും, രണ്ടാമത്തേത് 10 കിലോമീറ്ററും വ്യാപ്തി ഉള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് സൂചിപ്പിച്ചു.ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ കുളുവില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലും മിന്നല് പ്രളയത്തിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഹിമാചല് പ്രദേശില് തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങള്
