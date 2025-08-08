Connect with us

Kerala

പത്താംക്ലാസുകാരനെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ ട്യൂഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പിടിയില്‍

കൂടോത്രം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ കോട്ടയം സ്വദേശി രാഹുലാണ് പിടിയിലായത്

Aug 08, 2025 11:24 pm |

Aug 08, 2025 11:24 pm

കോഴിക്കോട് | പത്താം ക്ലാസുകാരനെ പറ്റിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ ട്യൂഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പിടിയില്‍. കോട്ടയം സ്വദേശി രാഹുലാണ് പിടിയിലായത്. വരണസിയിലേക്ക് മുങ്ങിയ പ്രതി പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ പോലീസ് രഹസ്യമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

2022 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെ മൂന്ന് മാസക്കാലം വരെ ഒമ്പതു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ഇയാള്‍ കുട്ടിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്തത്. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഗൂഗിള്‍ പേ അക്കൗണ്ട് വഴിയും നേരിട്ടുമാണ് പണം തട്ടിയത്. മതാപിതാക്കള്‍ പണം അന്വേഷിച്ച സമയത്താണ് കുട്ടി കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. പിന്നീട് പേരാമ്പ്ര പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ര ാഹുല്‍ പത്താം ക്ലാസുകാരന് ട്യൂഷന്‍ എടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ വലയിലാക്കി പലപ്പോഴായി പണം തട്ടിയത്. പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുകയോ പുറത്ത് പറയുകയോ ചെയ്താല്‍ മാതാപിതാക്കളെ അപായപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടി പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൂടോത്രം ചെയ്ത് മതാപിതാക്കളെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബം പോലീസില്‍ പരാതി കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ വരണസിയിലേക്ക് മുങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചു.

 

 

