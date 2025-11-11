ആലപ്പുഴയില്‍ ഒന്നരക്കോടിയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala
ആലപ്പുഴ | ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി മൂന്നു യുവാക്കളെ എക്സൈസ് പിടികൂടി.ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി കുമ്പളത്തുവെളി ബി റിനാസ് (22), എറണാകുളം കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടം പുതിയാപ്പെട്ടയില് പി എസ് അപ്പു (29), തൃശ്ശൂര് തലോര് കളപ്പുരയ്ക്കല് കെ എസ് അനന്തു (30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരില്നിന്ന് രണ്ടുകിലോ കഞ്ചാവ്, 1.1 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയില്, നാലുഗ്രാം മെത്താഫെറ്റമിന്, 334 എംഡിഎംഎ ഗുളികകള് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ അഞ്ചു മൊബൈല് ഫോണും 63,500 രൂപയും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേയും ലഹരിക്കേസില് പിടിയിലായവരാണിവര്
എക്സൈസിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആലപ്പുഴ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് സ്റ്റാന്ഡിനു സമീപത്തുനിന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലോടെ ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഫിലിപ്പീന്സിലെ മൊബൈല് നമ്പര് ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്ലൈനിലൂടെയാണ് ലഹരിക്കച്ചവടം. ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് സര്ക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര് ആര്. പ്രശാന്ത്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ ഷിബു പി ബെഞ്ചമിന്, സി വി വേണു, ഇ കെ അനില് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്