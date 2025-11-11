Kerala
കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന്: സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്, ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസും മത്സരത്തിന്
സംവരണ സീറ്റുകള്ക്ക് പുറമെ ജനറല് സീറ്റുകളിലും വനിതകളെ സ്ഥാനാര്ഥികളാക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
കൊച്ചി | കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷനിലേക്കുള്ള കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. 40 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. സ്റ്റേഡിയം വാര്ഡില് ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ് മത്സരിക്കും. സംവരണ സീറ്റുകള്ക്ക് പുറമെ ജനറല് സീറ്റുകളിലും വനിതകളെ സ്ഥാനാര്ഥികളാക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് അറിയിച്ചു
എറണാകുളം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, മുന് മേയര് ടോണി ചമ്മിണി, യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയര്മാന് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷന്, ടി ജെ വിനോദ് എംഎല്എ, ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ്, അബ്ദുള് മുത്തലിബ് തുടങ്ങിയവര് ചേര്ന്നാണ് സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഫോര്ട്ടുകൊച്ചി ഒന്നാം ഡിവിഷനില് മുന് കൗണ്സിലര് ഷൈനി മാത്യു വീണ്ടും മത്സരിക്കും. മൂന്നാം ഡിവിഷന് ഈരവേലിയില് റഹീന റഫീഖ്, നാലാം ഡിവിഷന് കരിപ്പാലം- മുന് കൗണ്സിലര് കെ എം മനാഫ്, എട്ടാം ഡിവിഷന് കരുവേലിപ്പടിയില് കവിത ഹരികുമാര്, ഒമ്പതാം ഡിവിഷന് ഐലന്ഡ് നോര്ത്തില് മുന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വ. ആന്റണി കുരീത്തറ എന്നിവര് മത്സരിക്കും.
11-ാം ഡിവിഷന് എറണാകുളം സൗത്തില് മുന് കൗണ്സിലര് കെവിപി കൃഷ്ണകുമാര്, ഗാന്ധിനഗര് 12-ാം ഡിവിഷന് നിര്മല ടീച്ചര്, എറണാകുളം സെന്ട്രല് 14-ാം ഡിവിഷന് മുന് കൗണ്സിലര് മനു ജേക്കബ്, 15-ാം ഡിവിഷന് എറണാകുളം നോര്ത്ത് ടൈസണ് മാത്യു, 16-ാം ഡിവിഷന് കലൂര് സൗത്ത് മുന് കൗണ്സിലര് എം ജി അരിസ്റ്റോട്ടില്, 19-ാം ഡിവിഷന് അയ്യപ്പന്കാവില് ദീപക് ജോയി, 20-ാം ഡിവിഷന് പൊറ്റക്കുഴിയില് അഡ്വ. സെറീന ജോര്ജ് എന്നിവര് മത്സരിക്കും