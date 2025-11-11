Connect with us

International

പാകിസ്ഥാനില്‍ കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം;12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

കോടതിയില്‍ വന്നവരും കാല്‍നടയാത്രക്കാരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്

Published

Nov 11, 2025 3:07 pm |

Last Updated

Nov 11, 2025 5:03 pm

ഇസ്ലാമാബാദ് |    പാകിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഒരു ജില്ലാ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കോടതിയില്‍ വന്നവരും കാല്‍നടയാത്രക്കാരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് പോലീസ് അറിയിച്ചു

കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെ വരെ സ്‌ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടു. കോടതിക്ക് പുറത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉടന്‍ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്‍ വാസു അറസ്റ്റില്‍

National

നിഥാരി കൊലപാതക പരമ്പര; അവസാന കേസിലും കോലിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍: സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസും മത്സരത്തിന്

Kerala

സ്‌കൂബ പരിശീലനത്തിനിടെ കടന്നു പിടിച്ചു; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരാതി നല്‍കി വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍

National

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഉച്ചവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 47.6ശതമാനം വോട്ട്

International

പാകിസ്ഥാനില്‍ കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം;12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

പെരുമ്പാവൂരില്‍ ബസും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 20ലധികം പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്