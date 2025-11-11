Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എന് വാസു അറസ്റ്റില്
ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയാണ് വാസു.
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും കമ്മീഷണറുമായ എന് വാസുവിനെ അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കട്ടിളപ്പാളി കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയാണ് എന് വാസു. വാസുവിനെ നേരത്തേ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചുവെങ്കിലും വീണ്ടും ഹാജരാകാന് നോട്ടീസ് നല്കിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ വാസുവിനെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്
ഹൈക്കോടതിയില് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമിരിക്കെ പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള് ഉള്പ്പെടെ പരമാവധി വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് ആണ് എസ്ഐ ടി നീക്കം.
