ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എന് വാസു റിമാന്ഡില്
വാസുവിനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം മുന് കമ്മീഷണറും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റുമായ എന് വാസു റിമാന്ഡില്. ഈ മാസം 24വരെയാണ് പത്തനംതിട്ട കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. വാസുവിനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും
കട്ടിളപ്പാളി കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയായ എന് വാസുവിനെ ഇന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാസുവിനെ നേരത്തേ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചുവെങ്കിലും വീണ്ടും ഹാജരാകാന് നോട്ടീസ് നല്കിയിരുന്നു.അറസ്റ്റിലായ വാസുവിനെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്
കട്ടിളപ്പാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് നല്കിയത് എന് വാസുവിന്റെ ശിപാര്ശയിലാണെന്നാണ് എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണം ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വാസുവിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു.ഈ സമയത്ത് വാസു ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാറും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുമായ മുരാരി ബാബുവും വാസുവിനെതിരെ മൊഴി നല്കിയിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതിയില് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രമിരിക്കെ പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള് ഉള്പ്പെടെ പരമാവധി വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് ആണ് എസ്ഐ ടി നീക്കം.