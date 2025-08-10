Kerala
കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്ന് മൂന്ന് മൊബൈല് ഫോണുകള് പിടികൂടി; കേസെടുത്തു
കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്ന് മൂന്ന് മൊബൈല് ഫോണുകള് പിടികൂടി. ജയില് ഡി ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൊബൈല് ഫോണുകള് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില് കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വ്യാപക വിമര്ശനം ഉയര്ന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്.
ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയില് മൊബൈല് ഫോണുകളും ചാര്ജറുകളും ഇയര്ഫോണുകളും കണ്ടെത്തി. ന്യൂ ബ്ലോക്കിലെ ടാങ്കിനടിയില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ഒരു ഫോണ് കണ്ടെടുത്തത്. ആറാം ബ്ലോക്കില് കല്ലിനടിയിലും കുളിമുറിയിലെ ജനാലയില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുമാണ് മറ്റ് മൊബൈലുകള് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് വിധം ചാര്ജറുകളും കണ്ടെടുത്തു. ആരാണ് മൊബൈല് ഫോണ് കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്ന കാര്യത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം മുന്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഒരു മൊബൈല് ഫോണ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.