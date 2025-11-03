Connect with us

Kerala

താമരശ്ശേരി ഫ്രഷ് കട്ട്; വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങി സമരസമിതി

നാളെ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് സമരം ആരംഭിക്കും. അനിശ്ചിതകാല സമരം എം എന്‍ കാരശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Published

Nov 03, 2025 1:41 pm |

Last Updated

Nov 03, 2025 1:41 pm

കോഴിക്കോട്|താമരശ്ശേരി ഫ്രഷ് കട്ട് വിഷയത്തില്‍ വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങി സമരസമിതി. നാളെ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അനിശ്ചിതകാല സമരം എം എന്‍ കാരശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും പിന്നാലെ ഫ്രഷ് കട്ട് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നല്‍കിയ അനുമതിക്കെതിരെ വീണ്ടും സമരം ചെയ്യാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം.

ഫ്രഷ് കട്ട വിഷയത്തില്‍ ഇന്ന് താമരശ്ശേരി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു. കട്ടിപ്പാറ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന് അപമാനമാണ്. ശ്വസിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലികുട്ടി പറഞ്ഞു. പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടാണ് താമരശ്ശേരിയില്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം എം എല്‍ എ എം കെ മുനീര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ സമരത്തിനൊപ്പം ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐയും. സമരത്തെ അടിച്ചൊതുക്കി ഫാക്ടറി തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്നത് ഉടമകളുടെ വ്യാമോഹമാണെന്നും ഡിവൈഎഫ്‌ഐ താമരശ്ശേരി ബ്ലോക് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ട സംഭവം: ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം, മതിയായ ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി കുടുംബം

Kerala

താമരശ്ശേരി ഫ്രഷ് കട്ട്; വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങി സമരസമിതി

Kerala

മെയില്‍ വന്നു; അര്‍ജന്റീന ടീം മാര്‍ച്ചില്‍ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാന്‍

Ongoing News

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച; രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Uae

സൈക്കിൾ ട്രാക്കായി ശൈഖ് സായിദ് റോഡ്

Kerala

പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം; കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് 74.34 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്