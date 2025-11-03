Kerala
മെയില് വന്നു; അര്ജന്റീന ടീം മാര്ച്ചില് കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാന്
മലപ്പുറത്ത് നടന്ന കായിക വകുപ്പിന്റെ വിഷന് സെമിനാറിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
മലപ്പുറം | അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീം മാര്ച്ചില് കേരളത്തില് കളിക്കുമെന്ന് കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാന്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ ഇ മെയില് വന്നുവെന്നും മാര്ച്ചില് കളിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്ത് നടന്ന കായിക വകുപ്പിന്റെ വിഷന് സെമിനാറിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
രണ്ടുദിവസം മുന്പ് അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ മെയില് വന്നു. നവംബര് മാസത്തില് അര്ജന്റീന ടീമിനെ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടത്. കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തില് കളി നടത്താനായിരുന്നു തീരുമനം. എന്നാല് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ചില അസൗകര്യങ്ങള് തടസ്സമായി. ഇപ്പോ അത് എല്ലാം പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭ്യമാകത്തതുകൊണ്ടാണ് കളി നവംബറില് നടക്കാതെ പോയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മെസിയുടെ വരവ് രാഷ്ട്രീയമായ തര്ക്കത്തിനുള്ള വേദിയായിയല്ല സര്ക്കാര് കണ്ടത്. കേരളത്തില് പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കായിക മേഖലയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.