മലയാള ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ; മികച്ച ചിത്രം: മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്, മികച്ച നടന് മമ്മൂട്ടി-ഭ്രമയുഗം
മികച്ച ചിത്രം: മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്
മമ്മൂടി (മികച്ച നടൻ0, ഷംല ഹംസ (മികച്ച നടി)
തൃശൂര് | 55 ആമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് മികച്ച നടനായി മമ്മൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഭ്രമയുഗം എന്ന സിനിമയിലെ മികച്ച അഭിനയമാണ് മമ്മൂട്ടിയെ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമാക്കിയത്. മികച്ച നടിയായി ഷംല ഹംസയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’യിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം.
2024 ലെ പുരസ്കാരം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറി ചെയര്മാന് പ്രകാശ് രാജ് റിപ്പോര്ട്ട് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.
മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം: സമീറ (രേഖാ ചിത്രം, ബൊഗെന് വില്ല), മികച്ച ഡബ്ബിങ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് സയനോര (ബറോസ്), മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് രാജേഷ് ഒ വി – ബറോസ്, മികച്ച നൃത്ത സംവിധാനം-സുരേഷ് സുന്ദര്, വിഷ്ണുദാസ് (ബൊഗെയിന് വില്ല), മികച്ച നവാഗത സംവിധായകന്: ഫാസില് മുഹമ്മദ്- ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ, ജനപ്രീതിയും കലാമേന്മയുമുള്ള ചിത്രം-പ്രേമലു, മികച്ച വിഷ്വല് എഫക്ട് എ ആര് എം (ചിത്രം), ജിതിന്, അനിരുദ്ധ മുഖര്ജി, സ്ത്രീ-ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രത്യേക അവാര്ഡ്-പായല് കാപാഡിയ – പ്രഭയായ് നിനച്ചതെല്ലാം
ജൂറി അവാര്ഡ് ചിത്രം – പാരഡൈസ് രചനാ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്കാരങ്ങള്- മികച്ച ഗ്രന്ഥം: സി എസ് മീനാക്ഷിയുടെ പെണ്പാട്ട് താരകള്. മികച്ച ചലച്ചിത്ര ലേഖനം- മറയുന്ന നാലുകെട്ടുകളും മലയാള സിനിമയില് മാറുന്ന ഭാവുകത്വം- ഡോ. വത്സന് വാതുശേരി.
മികച്ച സ്വഭാവ നടന് (പുരുഷന്) (എ) സൗബിന് ഷാഹിര് (മഞ്ജുമ്മേല് ബോയ്സ്), (ബി) സിദ്ധാര്ത്ഥ് ഭരതന് (ഭ്രമയുഗം).
മികച്ച സ്വഭാവ നടി (പെണ്) ലിജോമോള് ജോസ് (നടന്ന സംഭവം)
മികച്ച കഥാകൃത്ത് പ്രസന്ന വിറ്റാനേജ് (പറുദീസ)
മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകന് ഷൈജു ഖാലിദ് (മഞ്ജുമല് ബോയ്സ്)
മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് ചിദംബരം (മഞ്ജുമല് ബോയ്സ്)
മികച്ച തിരക്കഥ (അഡാപ്റ്റേഷന്) (ബൗഗൈന്വില്ല) ലാജോ ജോസ്, അമല് നീരദ്.
മികച്ച സംഗീത സംവിധായകന് (ഗാനങ്ങള്) സുഷിന് ശ്യാം (ബൗഗൈന്വില്ല)
മികച്ച സംഗീത സംവിധായകന് (പശ്ചാത്തല സംഗീതം) ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യര് (ബ്രഹ്മയുഗം)
മികച്ച പിന്നണി ഗായകന് കെ എസ് ഹരിശങ്കര് (ARM)
മികച്ച പിന്നണി ഗായിക സേബ ടോമി (അം അഃ)
മികച്ച എഡിറ്റര് സൂരജ് ഇ എസ് (കിഷ്കിന്ദാ കാണ്ഡം)
മികച്ച കലാസംവിധായകന് അജയന് ചാലിശ്ശേരി (മഞ്ജുമ്മേല് ബോയ്സ്)
മികച്ച സമന്വയ ശബ്ദം – അജയന് അടാട്ട് (പാനി)
മികച്ച ശബ്ദമിശ്രണം (മഞ്ജുമ്മേല് ബോയ്സ്) ഫസല് എ ബാക്കര്, ഷിജിന് മെല്വിന് ഹട്ടണ്.
മികച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈന് (മഞ്ജുമ്മേല് ബോയ്സ്), ഷിജിന് മെല്വിന് ഹട്ടണ്, അഭിഷേക് നായര്.
മികച്ച ഫിലിം ലബോറട്ടറി/ കളറിസ്റ്റ് ശ്രീക് വാരിയര് (കവിത – സിനിമയുടെ ഹോം) (ബൗഗൈന്വില്ല, മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്)
മികച്ച മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് റോണക്സ് സേവ്യര് (ബൗഗൈന്വില്ല, ബ്രഹ്മയുഗം)
മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് (പുരുഷന്), ഭാസി വൈക്കം (രാജേഷ് ഒ.വി.) (ബറോസ് – ഗാര്ഡിയന് ഓഫ് ട്രഷേഴ്സ് 3D)
മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ) സയോനാര ഫിലിപ്പ് (ബറോസ് – ഗാര്ഡിയന് ഓഫ് ട്രഷേഴ്സ് 3D)
മികച്ച നൃത്തസംവിധായകന് (ബോഗന്വില്ല) (എ) ജിഷ്ണുദാസ് എംവി (ബി) സുമേഷ് സുന്ദര്
സൗന്ദര്യാത്മക നിലവാരവും ജനപ്രിയ അപ്പീലും ഉള്ള മികച്ച മലയാള ചിത്രം പ്രേമലു സംവിധായകന്: ഗിരീഷ് എ ഡി, നിര്മ്മാതാവ്: ഫഹദ് ഫാസില്, നിര്മ്മാതാവ്: ദിലീഷ് പോത്തന് , നിര്മ്മാതാവ്: ശ്യാം പുഷ്കരന്
സംവിധാനത്തിലെ വാഗ്ദാനമായ അരങ്ങേറ്റത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അവാര്ഡ് ഫാസില് മുഹമ്മദ് (ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ)
സ്ത്രീകള്/ ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് പായല് കപാഡിയ എന്നിവര്ക്കുള്ള ഏത് വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേക അവാര്ഡ് (നമ്മള് പ്രകാശമായി സങ്കല്പ്പിക്കുന്നതെല്ലാം)
പ്രത്യേക ജൂറി അവാര്ഡ് – പാരഡൈസ് ഡയറക്ടര്: പ്രസന്ന വിത്തനാഗെ, നിര്മ്മാതാവ്: ആന്റോ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി നിര്മ്മാതാവ്: സനിത ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്ശങ്ങള് – അഭിനയം (എ) ടോവിനോ തോമസ് (ബി) ആസിഫ് അലി, ജ്യോതിര്മയി – (ഡി) ദര്ശന രാജേന്ദ്രന്.