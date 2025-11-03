Ongoing News
ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച; രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഉണ്ണിക്യഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി
കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണം കവര്ന്ന കേസിലണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ്
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ചയുായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണം കവര്ന്ന കേസിലണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. റാന്നി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ കസ്റ്റയില് വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പ്രതിഭാഗം എതിര്ത്തു
ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വര്ണാപഹരണകേസില് പോറ്റിയെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷല് സബ് ജയിലില് റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേ സമയം കേസില് റിമാന്ഡിലായ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ദേവസ്വം മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബു ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചേക്കും.നിലവില് പോറ്റിയില് നിന്നും മുരാരി ബാബുവില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണമുള്ള കേസായതിനാല് ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.