Connect with us

Kerala

മിനുട്‌സില്‍ ക്രമക്കേട് ; ദേവസ്വത്തിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം നിലനില്‍ക്കുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം

2025ല്‍ സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്‌സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

Published

Nov 05, 2025 12:30 pm |

Last Updated

Nov 05, 2025 12:31 pm

കൊച്ചി |  ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി.ദേവസ്വം മിനുട്‌സില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം. 2025ല്‍ സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്‌സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം നിലനില്‍ക്കുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ എസ്‌ഐടിക്ക് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. കേസ് മൂന്ന് ആഴ്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

നഷ്ടപെട്ട സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അനുമതി തേടി. നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെതിരെ എസ്‌ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗുരുതര പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

കോടതി നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാര ദേവസ്വം മിനുട്‌സ് ബുക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷണം സംഘം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. സ്വര്‍ണംപൂശാന്‍ പോറ്റിക്ക് നല്‍കിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് രണ്ടാം ഇടക്കാല റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്.

ജൂലൈ 28 വരെയുള്ള മിനുട്സ് മാത്രമേ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ പക്കലുള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി കൊടുത്തുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മിനുട്സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.തിരികെ എത്തിച്ചതിലും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ മേയ്ത്ര: കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സർജറി കൂടാതെ അതിസങ്കീർണ ഹൃദയ വാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി

Editors Pick

ആരാണ് സൊഹ്‌റാന്‍ മംദാനി?

National

യുപിയില്‍ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് മൂന്ന് മരണം

Kerala

മിനുട്‌സില്‍ ക്രമക്കേട് ; ദേവസ്വത്തിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം നിലനില്‍ക്കുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ ബിഷപ്പിന്റെ വാഹനം ആക്രമിച്ച സംഭവം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

തളിപ്പറമ്പില്‍ രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Uae

ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം