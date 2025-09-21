Connect with us

Ongoing News

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

വിഷയം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല

Published

Sep 21, 2025 12:20 pm |

Last Updated

Sep 21, 2025 12:20 pm

ന്യൂഡൽഹി | പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. വിഷയം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജി.എസ്.ടി 2.0 പരിഷ്കാരങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, യു എസ്. നടപ്പാക്കിയ എച്ച്1 ബി വിസ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമങ്ങളും ചർച്ചാവിഷയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് യു.എസിലുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും പ്രസംഗത്തിൽ വിഷയമായേക്കും.

2014-ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം, സുപ്രധാന സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മോദി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2016 നവംബർ 8-ന് 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത്തരമൊരു പ്രസംഗത്തിലൂടെയായിരുന്നു. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം പ്രഖ്യാപിച്ചതും 2019 മാർച്ച് 12-ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു. അതുപോലെ, കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് മൂന്നാഴ്ചത്തെ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 2020 മാർച്ച് 24-നും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

ജി എസ് ടി 2.0 പരിഷ്കാരങ്ങൾ നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും. നെയ്യ്, കെച്ചപ്പ്, കോഫി, പനീർ തുടങ്ങിയ അടുക്കള സാധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില കുറയും. ഇത് ഉത്സവ സീസണിൽ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. കാറുകളുടെ നികുതി നിരക്ക് കുറച്ചതായി നിരവധി കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ, 5, 12, 18, 28 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്ലാബുകളിലാണ് ജി എസ് ടി ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ ഭൂരിഭാഗം സാധനങ്ങളും 5%, 18% എന്നീ രണ്ട് സ്ലാബുകളിലായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആഡംബര ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 40% ജി എസ് ടി. ബാധകമായിരിക്കും.

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ

Ongoing News

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

Kerala

കുഴൽപണം പൂഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ നാല് പോലീസുകാർക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു

Kerala

പാലക്കാട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി

International

ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച് ബ്രിട്ടൺ; കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും

Editorial

ജിഎസ്ടി ഇളവ് നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ; എന്തിനെല്ലാം വില കുറയും?

Ongoing News

ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ സൂപ്പർ 4 പോരാട്ടം ഇന്ന്