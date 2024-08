പ്രധാനമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ എത്തി; എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട് ദുരന്തമേഖല സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മേപ്പാടി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് സ്‌കൂളിലെ ക്യാമ്പില്‍ എത്തി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കണ്ണു നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ തോളത്തു തട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മോദിക്കു മുമ്പില്‍ പലരും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. വലിയ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങി ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന ഒമ്പതു പേരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടത്. സമയക്രമം നോക്കാതെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദുരന്ത ഭൂമിയിലും ക്യാമ്പിലും ചെലവഴിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന വിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പുറപ്പെട്ടു.

കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നിന്ന് റോഡ് മാര്‍ഗം ചൂരല്‍മലയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുരന്ത ഭൂമിയില്‍ ഏറെ നേരം ചെലവഴിച്ചശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ പത്തോടെയാണ് ചൂരല്‍ മലയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ തകര്‍ന്ന വെള്ളാര്‍മല ജി വി എച്ച് എസ് സ്‌കൂളും പ്രദേശത്ത് തകര്‍ന്ന വീടുകളും പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടു. വെള്ളാര്‍മല സ്‌കൂളിലെത്തിയ മോദി സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ തുടര്‍ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി വേണു വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു.

#WATCH | Kerala: Prime Minister Narendra Modi along with CM Pinarayi Vijayan visit the relief camp to meet and interact with the victims and survivors of the landslide in Wayanad.

