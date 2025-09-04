Malappuram
വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമയുടെ പ്രവാചാകാധ്യാപനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കണം: കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്
ലോട്ടറി, മദ്യ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള നിരന്തര ബോധവത്കരണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസീ സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം
മലപ്പുറം | സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളൊരുക്കി അപര വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ നാട്ടിലുടനീളം ഒരുമയുടെ പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കണമെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നബിദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. വ്യാപകമായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും നിഷ്ഠുരമായ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും വരെ കാരണമായി ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നാട്ടിലുടനീളം ലഭ്യമാകുന്ന മദ്യ മയക്കുമരുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മാരക വസ്തുക്കളും ലോട്ടറിക്കൊള്ളയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തായ പൗരൻമാരുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിതവും തകർക്കുന്നതാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം.
മഹല്ല്, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രാസ്ഥാനിക യൂനിറ്റുൾക്കും പുറമെ കുടുംബങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ മീലാദാഘോഷ പരിപാടികളിലും ലോട്ടറി, മദ്യ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള നിരന്തര ബോധവത്കരണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസീ സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം.
കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ തിരുനബിയുടെ സൗഹൃദത്തിലൂന്നിയ പ്രവർത്തികളാവണം നമ്മുടെ യടയാളം. മിലാദാ ഘോഷങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ഉയർത്തിക്കാണിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
1500ാം നബിദിനം: മലപ്പുറത്തെ ഹര്ഷപുളകിതമാക്കി മഅ്ദിന് നബി സ്നേഹറാലി
Malappuram
വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമയുടെ പ്രവാചാകാധ്യാപനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കണം: കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്
Kerala
കാർ പാഞ്ഞുകയറി മകൾക്കൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്ത മാതാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
കസ്റ്റഡി മർദനം: പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കത്ത്
Gulf
അൽ ഐൻ മീലാദ് സമ്മേളനം മറ്റന്നാൾ
International
ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കേണ്ട; ട്രംപിന് പുടിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
Kerala