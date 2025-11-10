Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി; ഡിസംബര് 9, 11 തിയ്യതികളില്, 13ന് വോട്ടെണ്ണല്
സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില് വന്നു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായായി. ഡിസംബര് 9, 11 ഡിസംബര് 9, 11 തിയ്യതികളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരം മുതല് എറണാകുളം വരെയുള്ള 7 ജില്ലകളില് ഡിസംബര് 9 ന് വോട്ടെടുപ്പ്. തൃശൂര് മുതല് കാസര്കോട് വരെയുള്ള 7 ജില്ലകളില് ഡിസംബര് 11 ന് ആയിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ്സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില് വന്നു. ഡിസംബര് 13ന് വോട്ടെണ്ണല് നടക്കും. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് എ.ഷാജാഹാനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക വെള്ളിയാഴ്ച നിലവില് വരും. ആകെ 2, 84, 30, 761 വോട്ടര്മാരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇതില് 2,841 പേര് പ്രവാസി വോട്ടര്മാരാണ്. 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 23,576 വാര്ഡുകളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.രാവിലെ ഏഴ് മുതല് വൈകീട്ട് ആറുവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
മട്ടന്നൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് നടക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 33746 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. 1,37,922 ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 50691 കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ടാകും. 1249 റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്മാരായിക്കും വോട്ടെടുപ്പിനായി ഉണ്ടാകുക. ആകെ 1.80 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പിനായി നിയോഗിക്കുക. സുരക്ഷക്കായി 70,000 പൊലീസുകാരെയും നിയോഗിക്കും. ആകെ 2.50 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ഉണ്ടാകുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മട്ടന്നൂരിലും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമായിരിക്കും.
മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില് വന്നുവെന്നും ജാതി മതത്തിന്റെ പേരില് വോട്ട് ചോദിക്കരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി. പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പരിഗണിക്കാന് ജില്ലാ തല സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. മാധ്യമങ്ങള്ക്കും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമാണ്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളില് അധിക സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തും. വോട്ടെടുപ്പിന് വെബ് കാസ്റ്റിങ് നടത്തും. പ്രചാരണ സമയത്ത് രാത്രി പത്തിനും രാവിലെ ആറിനും ഇടയില് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ല. ഒരോ ജില്ലകളിലു നിരീക്ഷകരെ വെക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചെലവുകള് നിരീക്ഷിക്കും. ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചായിരിക്കണം പ്രചാരണം നടത്തേണ്ടത്.
പ്രഖ്യാപനം അടുത്തതോടെ മുന്നണികളെല്ലാം സജീവമായിരിരുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയവും വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവില് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് എല്ഡിഎഫിനാണ് മുന്തൂക്കം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ഇരു മുന്നണികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
അന്തിമ വോട്ടര്പ്പട്ടിക ഒക്ടോബര് 25ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടിച്ചേര്ക്കലുകള്ക്കായി അനുവദിച്ച രണ്ടുദിവസത്തെ അപേക്ഷകള്കൂടി പരിഗണിച്ച് 14ന് അനുബന്ധ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 2020 ഡിസംബര് 21നാണ് നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതികള് ചുമതലയേറ്റത്. പുതിയ സമിതികള് ഡിസംബര് 21ന് ചുമതലയേല്ക്കണം.
941 പഞ്ചായത്ത്, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മട്ടന്നൂര് ഒഴികെ 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ആറ് കോര്പറേഷന് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. മട്ടന്നൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കാലാവധി 2027 വരെയാണ്. അന്തിമ പട്ടികയില് 2,84,30,761 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 1,33,52,996 പുരുഷന്മാരും 1,49,59,273 സ്ത്രീകളും 271 ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാരും. കൂടുതല് വോട്ടര്മാര് മലപ്പുറം ജില്ലയില്, 35,74,802. കുറവ് വയനാട്ടില്, 640183.