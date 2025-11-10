Connect with us

Kerala

കല്‍പ്പറ്റ വയനാട് ബത്തേരി ഹൈവേ കവര്‍ച്ചാക്കേസ്; പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതി പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പരിസരത്തു നിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരവെ ബത്തേരി എസ്ഐ റാംകുമാറിനെ ആക്രമിച്ച് ഇയാള്‍ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 10, 2025 12:03 pm |

Last Updated

Nov 10, 2025 12:03 pm

കല്‍പ്പറ്റ |  കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശ്ശൂര്‍ ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സ്വദേശി സുഹാസിനെയാണ് ഒളിവില്‍ കഴിയവേ ബത്തേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വയനാട് ബത്തേരി ഹൈവേ കവര്‍ച്ചാ കേസിലെ പ്രതിയാണ്.

മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പരിസരത്തു നിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരവെ ബത്തേരി എസ്ഐ റാംകുമാറിനെ ആക്രമിച്ച് ഇയാള്‍ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കിയിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റൊരാളെ കൂടി പൊലീസ് പിടികൂടി. കുഴല്‍പ്പണ കവര്‍ച്ചാ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്‍. ബത്തേരി മുത്തങ്ങ കല്ലൂരില്‍ ഇന്നോവ കാര്‍ ആക്രമിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ ആണ് സുഹാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ഫാമിലി ബത്തേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

Kerala

ആര്‍എസ്എസ് ശാഖയില്‍ ലൈംഗിക പീഡനമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി; ഡിസംബര്‍ 9, 11 തിയ്യതികളില്‍, 13ന് വോട്ടെണ്ണല്‍

Kerala

സത്യം പറഞ്ഞതിനാണ് തലച്ചിറ അസീസിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കിയത്;കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഗണേഷ്‌കുമാര്‍

Kerala

കല്‍പ്പറ്റ വയനാട് ബത്തേരി ഹൈവേ കവര്‍ച്ചാക്കേസ്; പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

എല്‍ഡിഎഫ് പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നാലുടന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം: ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

International

യുഎസില്‍ 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന അടച്ചുപൂട്ടലിന് വിരാമമാകുന്നു; സെനറ്റില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ്