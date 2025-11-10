Connect with us

യുഎസില്‍ 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന അടച്ചുപൂട്ടലിന് വിരാമമാകുന്നു; സെനറ്റില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ്

ഒത്ത്തീര്‍പ്പ് പ്രകാരം, മിക്ക ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും ജനുവരി വരെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കും

Nov 10, 2025 11:04 am

Nov 10, 2025 11:04 am

വാഷിംഗ്ടണ്‍ |  യുഎസില്‍ 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സെനറ്റില്‍ തീരുമാനമായി. ഒത്ത്തീര്‍പ്പ് പ്രകാരം, മിക്ക ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും ജനുവരി വരെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. കൂടാതെ, അടച്ചുപൂട്ടല്‍ കാരണം ശമ്പളം മുടങ്ങിയ ഫെഡറല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ മുന്‍കാല ശമ്പളംഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

ന്യൂ ഹാംഷെയറിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര്‍മാരായ ജീന്‍ ഷഹീന്‍, മാഗി ഹസ്സന്‍ എന്നിവര്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് ജോണ്‍ തൂണ്‍, വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഒത്തുതീര്‍പ്പ് പാക്കേജിന് രൂപം നല്‍കിയത്.സെനറ്റില്‍ ബില്‍ പാസാകാന്‍ 60 വോട്ടുകള്‍ വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും, ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര്‍മാരില്‍ എട്ട് പേര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി പിന്തുണച്ചതിലൂടെ ബില്‍ പാസായി.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള സെനറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ചക്ക് ഷുമര്‍ ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്തു. താങ്ങാനാവുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ തൃപ്തരല്ലാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിര്‍പ്പിന് കാരണം.

അടച്ചുപൂട്ടലിനിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പിരിച്ചുവിട്ട ഫെഡറല്‍ ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കിക്കൊണ്ട് 2026 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വരെ ഭക്ഷ്യ സ്റ്റാമ്പ് ഫണ്ടിംഗ് ഉറപ്പാക്കും.

മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സബ്സിഡികള്‍ സംബന്ധിച്ച നിയമനിര്‍മ്മ്ാണത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ടാം വാരത്തോടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ വിഷയത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഫെഡറല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തി. പല പ്രധാന യുഎസ് വിമാനക്കമ്പനികളും വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ കുറയ്ക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.എയര്‍ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് കാരണം ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ 4% കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ദേശീയോദ്യാനം, ഫെഡറല്‍ ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി മറ്റ് പദ്ധതികളെയും ബാധിച്ചു.

 

